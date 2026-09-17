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Ömür Usta'nın yayın tarihi sonunda belli oldu! Daha 17 rakip olacak

NOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Ömür Usta için geri sayım başladı. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'ni buluşturan Ay Yapım imzalı dizinin yayın tarihi netleşti.

Ömür Usta'nın yayın tarihi sonunda belli oldu! Daha 17 rakip olacak

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi başrollerde buluşturan Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Ömür Usta’nın yayın tarihi açıklandı.
Ömür Usta nın yayın tarihi sonunda belli oldu! Daha 17 rakip olacak 1

ÖMÜR USTA NE ZAMAN?

27 Eylül Pazar akşamı NOW’da ilk kez izleyicilerle buluşacak diziden merakı artıran yeni tanıtım paylaşıldı.

Ömür Usta'nın pazar akşamlarında en büyük rakibi Daha 17 dizisi olacak. Ayrıca pazar günleri ekranda Çirkin, A.B.İ, Evlilik Güzeldir dizileri de var.

Ömür Usta nın yayın tarihi sonunda belli oldu! Daha 17 rakip olacak 2

ÖMÜR USTA FRAGMANI

Yeni tanıtımda Ömür’ün hayatından farklı kesitler yer alıyor. Nevra’nın Ömür’e söylediği ‘Kocamın karşısına bilerek mi çıktın’ sözleri iki kadın arasında yaşanacak gerilimin ipuçlarını verirken, Tunç ise karısı Nevra’nın Ömür’e olan tavırlarıyla deliye dönüyor. Heyecanı yükselten tanıtım Ömür’ün tüm zorluklara rağmen hayata tutunan ve neşesini kaybetmeyen yanını da gözler önüne seriyor.
Ömür Usta nın yayın tarihi sonunda belli oldu! Daha 17 rakip olacak 3

Ömür’ün kardeşi ve en yakın arkadaşıyla birlikte dans edip eğlendiği renkli anların yanı sıra, Halil İbrahim’in Ömür Usta’ya duyduğu hayranlığı gördüğümüz anlar da tanıtımda dikkat çekiyor. Mete’nin sevgilisi İpek’i yarı baygın halde denizden kucağında çıkardığı görüntüler ise genç çiftin başına ne geldiği sorusunu akıllara getirirken, ‘Ömür Usta’nın sürprizlerle dolu hikayesine dair merakı daha da artırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ömür Usta dizisi
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