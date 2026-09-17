Midyeci Ahmet'in öpüşme fotoğrafı eski eşi kızdırdı! Çocukları için...

Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, geçtiğimiz aylarda evlenmek istediğini duyurmuş ve kriterlerini açıklamıştı. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Midyeci Ahmet, günlerce konuşulan videosunun ardından aradığı aşkı buldu. Sevgilisinin kim olduğunu açıklamayan işletmeci, evlenme teklifi ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Midyeci Ahmet yeni aşkıyla dudak dudağa karelerine de sosyal medyasında yer vermişti. Bu karelerin ardından eski eş hemen harekete geçti.

Aradığı aşkı bulan Midyeci Ahmet hakkında eski eşi Deniz Çelebi suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde Deniz Çelebi ile Ahmet Çiçek'in 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandığı belirtildi. İki çocuğun velayetinin Deniz Çelebi'ye bırakıldığı kaydedildi.

Şikayet dilekçesinde, Ahmet Çiçek'in sosyal medya paylaşımlarının çocukların okul ve arkadaş çevresinde hızla yayıldığı iddia edildi.



Babalarının öpüşme görüntülerinin okul arkadaşları tarafından çocuklara gönderildiği belirtilen dilekçede, çocuklara bu görüntülerle zorbalık yapıldığı ileri sürüldü.



AİLE BAKANI'NA SESLENDİ

Çelebi ayrıca bir paylaşım yaparak "Buradaki mesele herhangi bir yetişkinin özel hayatı değildir. Mesele, yetişkinlerin kamuya açık davranışlarının bedelini çocukların ödemek zorunda kalmasıdır. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlar olmak üzere bütün yetkili mercilere çağrım; çocuklarımın üstün yararı için konunun hassasiyetle değerlendirilmesi ve gereğinin ivedilikle yapılmasıdır. " dedi.