Saçlarını kısacık kestiren Demet Özdemir'den pozlar!

Eşref Rüya dizisinde 'Nisan' karakterini canlandıran Demet Özdemir adından söz ettirmeye devam ediyor.

17,5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabını aktif kullanan Özdemir, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Özdemir, sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren Özdemir, ardından siyah beyaz kareleriyle de hayranlarını mest etti.



Derin dekolteli siyah elbisesiyle poz veren güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.