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Saçlarını kısacık kestiren Demet Özdemir'den pozlar!

Eşref Rüya'dan sonra kendisini dinlenmeye alan ünlü oyuncu Demet Özdemir imaj değiştirip saçlarını kısacık kestirdi. İmaj değişikliği sonrası katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken oyuncu siyah elbisesiyle poz verdi.

Saçlarını kısacık kestiren Demet Özdemir'den pozlar!

Eşref Rüya dizisinde 'Nisan' karakterini canlandıran Demet Özdemir adından söz ettirmeye devam ediyor.

17,5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabını aktif kullanan Özdemir, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Saçlarını kısacık kestiren Demet Özdemir den pozlar! 1

Özdemir, sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren Özdemir, ardından siyah beyaz kareleriyle de hayranlarını mest etti.
Saçlarını kısacık kestiren Demet Özdemir den pozlar! 2

Derin dekolteli siyah elbisesiyle poz veren güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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