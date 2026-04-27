Ömür Usta sonunda sete çıkıyor! Enes Koçak da kadroda

Ömür Usta dizisi temmuz ayında sete çıkacak. Ay Yapım’ın NOW’da ekrana gelecek olan dizi Nurgül Yeşilçay ile Gonca Vuslateri’yi başrollerde buluşturacak.

Dizide fakir bir mahallede ailesiyle yaşam savaşı veren Ömür ustaya Yeşilçay, zengin ailenin annesi Nevra’ya ise Gonca Vuslateri hayat verecek.

Oyuncu seçimi devam eden dizide Ömür Usta’nın oğlu Mete’ye genç kuşağın başarılı bir ismin hayat verecek.

Son olarak Sahipsizler dizisinde seyirci karşısına çıkan Enes Koçak, iddialı diziyle imza aşamasında… Koçak, tıp fakültesinde okuyan ve Nevra ile Tunç’un kızları İpek’le evlilik planları yapan bir gence hayat verecek.

MODELLİĞİN ARDINDAN OYUNCULUĞA YÖNELDİ

26 Eylül 1999'da İstanbul'da dünyaya gelen Enes Koçak, modelliğin ardından oyunculuğa yöneldi. İlk olarak "Hakim" adlı dizide rol alan ünlü oyuncu, daha sonra "Kraliçe", "Kendi Düşen Ağlamaz" gibi projelerde boy gösterdi.