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Eşref Rüya bitti mi? Eşref Rüya final bölümü tepki çekti

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin finali izleyenleri pek tatmin etmedi. Eşref Rüya'nın son bölümüne tepki yağdı.

Eşref Rüya bitti mi? Eşref Rüya final bölümü tepki çekti
Öznur Yaslı İkier

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi dün akşam yayınlanan 47. bölümle final yaptı. Sezon finali yapacakken bir anda final kararı alan fenomen dizi için yazılan son pek tatmin etmedi.

Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan ‘Eşref Rüya’ dizisinin finalinde Eşref Tek öldü. Nisan'ın Eşref'e son vedasına yorum yağdı.

Eşref Rüya bitti mi? Eşref Rüya final bölümü tepki çekti 1

YORUM YAĞDI

Eşref Rüya'nın final bölümüne sosyal medyada; 'Bu son olmadı', 'Dizinin başrolünün ölümüne verilen tepkiler çok zayıf', 'Çok hızlı geçiş yaşandı hiçbir şey hissetmedim', 'Eşref'in finali böyle olmamalıydı' gibi yorumlar yapıldı.

EŞREF RÜYA FİNAL BÖLÜMÜ ÖZET:

Eşref, Nisan’ı İhtiyar’ın elinden kurtarsa da yeni doğan kızlarına kavuşamamanın acısı içindedir. İhtiyar, torununu varisi olarak yetiştirmeyi hayal etse de annesinden kopardığı küçük kızla bağ kurması düşündüğü kadar kolay olmaz.

Eşref Rüya bitti mi? Eşref Rüya final bölümü tepki çekti 2

Hasret dolu yılların ardından kızını bulan Nisan, nihayet özlemini çektiği mutlu sona eriştiğini düşünür. Fakat Eşref, kapatması gereken son bir hesabı olduğunu bilir ve tek başına en büyük savaşına çıkar.

Eşref Rüya bitti mi? Eşref Rüya final bölümü tepki çekti 3

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Demet Özdemir Eşref Rüya
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