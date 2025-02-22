Önce plato yandı, sonra RTÜK ceza kesti şimdi de... Fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi yayın akışından çıkartıldı! Yayınlanmayacak

NOW Tv'nin Pazar akşamları seyirciyle buluşan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük ses getiriyor. Her sahnesi olay olan dizide son olarak Şakir Paşa gelini Aniesi ile birlikte olunca tepkilerin hedefi olmuştu.

RTÜK dizideki çıplak tablo ve hikayesi nedeniyle mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle toplum ahlakına aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle idari parası ve yayın durdurma cezası kesti.

Şimdi de Medyapım imzalı dizisinin yayını ailenin aldırdığı mahkeme kararıyla durduruldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 8 torundan 6’sının açtığı dava sonucu bu kararın alındığı öğrenildi.

YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARTILDI

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi Şakir Paşa’nın torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan’ın mahkemeden aldırdığı tedbir kararının kanala tebliğ edilmesi nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

Yayın saatinde Kızıl Goncalar’ın ekrana geleceği dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararı nedeniyle iptal edildi.

ÇEKİMLER DEVAM EDECEK

Dizinin yapım şirketi Medyapım pazartesi günü avukatlarıyla kararın iptali için gereken hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Çarşamba günü RTÜK’ten 3 kez yayın durdurma cezası da alan dizinin çekimlerinin kar yağışı nedeniyle verilen zorunlu aranın dışında devam edeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda da dizinin Büyükada’daki köşkün aynısının kurulduğu Kartal’daki platosunda yangın çıkmış ve köşk küle dönmüştü.