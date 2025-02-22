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Yayın akışından çıkartılmıştı! 'Şakir Paşa Ailesi' hakkında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi! Çekimler durduruldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2025 15:38
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Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın başrolünde yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük ses getiriyor. Bazı sahneleri tepkiye yol açan dizi hakkında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Dizinin, mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına karar verildi.

Yayın akışından çıkartılmıştı! 'Şakir Paşa Ailesi' hakkında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi! Çekimler durduruldu

Now Tv ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Vahide Perçin ile Fırat Tanış'ın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi bazı sahneleri nedeniyle tepkilerin hedefi oldu.

Dizideki sahneler sonrası RTÜK harekete geçti ve çıplak tablo ile hikayesi nedeniyle mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle toplum ahlakına aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle idari parası ve yayın durdurma cezası kesti.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Diziye, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığını belirten Şahin, şeref ve haysiyetin, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerler olduğunu kaydetti.

Şahin, kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırıların kimi zaman yazıyla gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlarla ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.

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Yasaların, kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda RTÜK'e önemli sorumluluklar yüklediğini hatırlatan Şahin, "Belirtmek gerekir ki özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınlarıyla gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir." ifadesini kullandı.

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RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:
''Bu kapsamda, 6112 sayılı 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu' başlıklı 6'ncı maddesi, 'Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.' hükmünü içermektedir. Ayrıca, Anayasa'nın 'Mahkemelerin Bağımsızlığı' başlıklı 138'inci maddesi 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.' hükmünü içermektedir.

Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca anılan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir.''

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Ebubekir Şahin rtük Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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