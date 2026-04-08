Operasyonla gözaltına alınmıştı! İbrahim Çelikkol'dan ilk paylaşım

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonda, aralarında oyuncu İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Çelikkol, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu, yaşananların ardından sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozarak spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Çelikkol'un bu paylaşımı herkesi şaşırttı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden serbest bırakıldı.

3 kişi adliyeye sevk edilirken, Simge Sağın ve İlkay Şencan çıkarıldıkları mahkemece 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile Melek Mosso ise adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakıldı.