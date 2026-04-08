Operasyonla gözaltına alınmıştı! İbrahim Çelikkol'dan ilk paylaşım

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yaşananların ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. İbrahim Çelikkol'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonda, aralarında oyuncu İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Çelikkol, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu, yaşananların ardından sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozarak spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Çelikkol'un bu paylaşımı herkesi şaşırttı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden serbest bırakıldı.

3 kişi adliyeye sevk edilirken, Simge Sağın ve İlkay Şencan çıkarıldıkları mahkemece 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile Melek Mosso ise adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrailli bakan ünlü oyuncuyu hedef aldı! O geri adım atmadıİsrailli bakan ünlü oyuncuyu hedef aldı! O geri adım atmadı
Fadime ve İso'ya teklif yağıyor! Kanal onay verdi Fadime ve İso'ya teklif yağıyor! Kanal onay verdi

En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

