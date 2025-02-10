MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Organ nakli olan Hakan Taşıyan botoks yaptırdı! Son hali olay oldu...

Organ nakli olan Hakan Taşıyan botoks yaptırdı! Son hali olay oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.02.2025 00:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Hakan Taşıyan, 2021 yılında hastalığı nedeniyle organ nakli olmuştu. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Taşıyan, botoks videosuyla gündeme geldi. Son hali gündem oldu.

Organ nakli olan Hakan Taşıyan botoks yaptırdı! Son hali olay oldu...

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan ve 90'lı yıllara damgasını vuran Hakan Taşıyan, 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Ölümden dönen ünlü isim, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu.

640xauto

Taşıyan durumuyla ilgili geçtiğimiz yıl Taşıyan, "Karaciğerim ve böbrek sorunum vardı. Kontroller devam ediyor. Üç sene oldu. Çok şükür ayaklandım. 1-2 aya kadar albüm çıkacak. Güzel şarkılar olacak" demişti.

627fe09686b2441abc96a1ba

BOTOKS YAPTIRDI!

Ünlü isim hastalığını atlattıktan sonra bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Taşıyan yüzüne botoks yaptırdı. Öncesi ve sonrası hali ise kliniğin sayfasında yayınlandı.

Ekran görüntüsü 2025-02-10 000330

Yayınlanan video ise sosyal medyada gündem oldu. Hakan Taşıyan'ın son hali dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2025-02-10 000445

Anahtar Kelimeler:
Hakan Taşıyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ege'de bir deprem daha: İzmir ve Muğla da hissetti!

Ege'de bir deprem daha: İzmir ve Muğla da hissetti!

Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz kırmızı kart gördü!

Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz kırmızı kart gördü!

97 bin 500 TL emekli maaşı için... 'Çalışmadan da mümkün'

97 bin 500 TL emekli maaşı için... 'Çalışmadan da mümkün'

Mourinho'dan paylaşım! Taraftarlardan beğeni yağmuru

Mourinho'dan paylaşım! Taraftarlardan beğeni yağmuru

Fabrikada 25 bin TL, orada 15 bin TL... Siparişlerin çoğu yurt dışına

Fabrikada 25 bin TL, orada 15 bin TL... Siparişlerin çoğu yurt dışına

Okan Buruk'tan ilk yorum: Bu yaşananlar masum değil!

Okan Buruk'tan ilk yorum: Bu yaşananlar masum değil!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.