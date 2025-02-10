Organ nakli olan Hakan Taşıyan botoks yaptırdı! Son hali olay oldu...

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan ve 90'lı yıllara damgasını vuran Hakan Taşıyan, 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Ölümden dönen ünlü isim, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu.

Taşıyan durumuyla ilgili geçtiğimiz yıl Taşıyan, "Karaciğerim ve böbrek sorunum vardı. Kontroller devam ediyor. Üç sene oldu. Çok şükür ayaklandım. 1-2 aya kadar albüm çıkacak. Güzel şarkılar olacak" demişti.

BOTOKS YAPTIRDI!

Ünlü isim hastalığını atlattıktan sonra bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Taşıyan yüzüne botoks yaptırdı. Öncesi ve sonrası hali ise kliniğin sayfasında yayınlandı.

Yayınlanan video ise sosyal medyada gündem oldu. Hakan Taşıyan'ın son hali dikkat çekti.