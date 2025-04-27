Organize İşler dizi oluyor! Yılmaz Erdoğan ile Kıvanç Tatlıtuğ başrolde... Cem Yılmaz iddiası

“Organize İşler” filminin dizi versiyonunun çekilmesi yeniden gündemde…

“Organize İşler” dizisi geçen yıllarda ilk olarak Disney Plus için yazılmış ancak platformun yerli içerik alımını durdurmasıyla dizi rafa kalkmıştı. Daha sonra projenin Gain için çekileceği kulislerde dolaşsa da bu plan gerçekleşmemişti.

Son kulis bilgileri ise Disney Plus’la yeniden görüşen ancak şartlarda anlaşamayan BKM’nin Şenol Sönmez’in yöneteceği 8 bölümlük projeyi bu yaz Netflix için çekeceği yönünde…

CEM YILMAZ’A TEKLİF GİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Organize İşler film serisinin Sazan Sarmalı bölümünde Sarı Saruhan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alacağının kesin olduğu, Cem Yılmaz’a da teklif gittiği öğrenildi.

KADRO BÜYÜK BEĞENİ ALMIŞTI

2005 yılında vizyona giren Organize İşler filminde Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Erdal Tosun gibi isimler rol aldı.

2019'da izleyiciyle buluşan Organize İşler Sazan Sarmalı filminde ise Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral başrolleri paylaştı.