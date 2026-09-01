Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre bikinisiyle poz verdi! "Rabbim cömert paylaşmış"

Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, sosyal medya paylaşımıyla zaman zaman gündeme geliyor. 82 yaşındaki Sevim Emre sık sık yaptığı paylaşımlarıyla ve pozlarına uyguladığı filtre ile konuşuluyor.

Son olarak Sevim Emre'den bikinili tatil pozu geldi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Orhan Gencebay'ın eşinin bu görüntüsü X'te gündem oldu.

Sevim Emre’nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Fotoğrafta Sevim Emre'nin yüzündeki efekt dikkat çekti.

Takipçilerinin büyük bölümü ünlü isme övgü dolu mesajlar gönderirken, bazı kullanıcılar ise fotoğrafta efekt kullanıldığı ve görüntünün yapay zekayla oluşturulduğu yönünde yorumlarda bulundu.

SELİN CİĞERCİ'DEN YORUM

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ise Sevim Emre’nin paylaşımına, “Güzeller güzeli Sevim ablam nazar değmesin sana” yorumunu yaptı.Bu yoruma yanıt veren Sevim Emre ise kendisi hakkında yapılan “yapay zeka” yorumlarına değinerek şu ifadeleri kullandı: