Orhan Gencebay kiracısıyla davalık oldu! Aldığı kira dikkat çekti

Orhan Gencebay, İstanbul Sarıyer’de bulunan ve restoran olarak işletilen taşınmazıyla ilgili kiracısıyla sorunlar yaşıyor. İddiaya göre, Gencebay’ın Rumeli Kavağı Mahallesi’ndeki mülkünde faaliyet gösteren işletmeci, aylık 8 bin TL’lik kirayı uzun süredir ödemedi.

Sabah'ın haberine göre, kira ödemelerinin aksaması üzerine Gencebay, kiracısına resmi ihtarname gönderdi fakat uyarılara rağmen ödeme yapılmayınca, sanatçı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tahliye davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, söz konusu işletmenin tahliye edilmesi talep edildi.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERSE DE SÜREÇ BİTMEDİ

Yerel mahkeme, delil ve beyanları inceleyerek Orhan Gencebay’ı haklı buldu ve kiracının dükkandan tahliyesine karar verdi ancak kararın ardından işletmeci itiraz ederek, kirasını zamanında ödediğini ve kararın ağır olduğunu öne sürdü. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

Üst mahkeme, yapılan itirazı değerlendirerek dosyayı yeniden incelenmesi için yerel mahkemeye geri gönderdi ve süreç yeniden yargılamaya açıldı.