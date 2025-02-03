Orkun Işıtmak'ın programında 80 bin TL için alnına kalıcı dövme yaptırdı! Tartışma konusu oldu

Sosyal medya platformu YouTube'de içerik üreten Orkun Işıtmak’ın sunduğu 'Açık Eksiltme' adlı yarışma programında şaşırtan dakikalar yaşandı. Bir yarışmacı 80 bin TL karşılığında alnına kalıcı olarak 'enayi' dövmesi yaptırınca sosyal medyada tartışma yarattı.

80 BİN TL İÇİN ALNINA 'ENAYİ' DÖVMESİ

Youtuber Orkun Işıtmak'ın yeni yarışma programı 'Açık Eksiltme' birbirinden ilginç anlara sahne oluyor. Programın formatına göre, yarışmacıların belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor ve verilen görevi yapıyor.

Alnına kalıcı dövme yaptırma teklifine en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL karşılığında bu şartı kabul ederek alnına kalıcı dövme yaptırdı.

Sosyal medyada gündem olan bu olayın ardından alnına kalıcı 'enayi' dövemsi yaptırmanın 80 bin TL'ye değip değmeyeceği tartışma konusu oldu.