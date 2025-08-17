Orta Doğu'dan gelen milyonluk konser teklifini istemedi! Teoman sebebini açıkladı

Şarkıcı Teoman, Orta Doğu ülkelerinden gelen milyonluk konser teklifini “Ben pazar günleri çalışmıyorum” diyerek reddetmişti. Bu açıklama sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi. Sabah'ta yer alan habere gçre; Teoman, 'Orta Doğu'dan gelen konser teklifini reddetti' haberlerine açıklık getirerek şunları söyledi:

"O hafta çok yoğundu. Zaten 3 tane konser vermiştim, reddetmek zorunda kaldım. 25 yaşında bir müzisyen değilim artık, yoruluyorum.''

Öte yandan Teoman'ın Deren Tlu ile pozları da gündeme gelmişti. Nişantaşı’nda görüntülenen Teoman, Talu’yla ilgili sorulara “Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı.” yanıtını vermişti.