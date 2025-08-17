MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Orta Doğu'dan gelen milyonluk konser teklifini istemedi! Teoman sebebini açıkladı

Orta Doğu’dan gelen milyonluk konser teklifini “Ben pazar günleri çalışmıyorum” diyerek kabul etmediği söylenen Teoman bu konuya açıklık getirdi.

Orta Doğu'dan gelen milyonluk konser teklifini istemedi! Teoman sebebini açıkladı
Kubra Akalın

Şarkıcı Teoman, Orta Doğu ülkelerinden gelen milyonluk konser teklifini “Ben pazar günleri çalışmıyorum” diyerek reddetmişti. Bu açıklama sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi. Sabah'ta yer alan habere gçre; Teoman, 'Orta Doğu'dan gelen konser teklifini reddetti' haberlerine açıklık getirerek şunları söyledi:

Orta Doğu dan gelen milyonluk konser teklifini istemedi! Teoman sebebini açıkladı 1

"O hafta çok yoğundu. Zaten 3 tane konser vermiştim, reddetmek zorunda kaldım. 25 yaşında bir müzisyen değilim artık, yoruluyorum.''

Orta Doğu dan gelen milyonluk konser teklifini istemedi! Teoman sebebini açıkladı 2

Öte yandan Teoman'ın Deren Tlu ile pozları da gündeme gelmişti. Nişantaşı’nda görüntülenen Teoman, Talu’yla ilgili sorulara “Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı.” yanıtını vermişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü model yoğun regl ağrısı yaşayan kadınları uyardı!Ünlü model yoğun regl ağrısı yaşayan kadınları uyardı!
"Maneviyatıma çok aykırı" demişti! Sahnelere geri döndü"Maneviyatıma çok aykırı" demişti! Sahnelere geri döndü

Anahtar Kelimeler:
Teoman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.