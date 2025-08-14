Ortalık durulmuyor! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaynanasından yediği dayağı anlattı:

Özcan Deniz'in ailesi ile yaşadığı sorunlar uzun süredir gündemde. Son olarak Deniz'in ifşaları ve paylaşımları konuşuluyordu. Buna Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın açıklamaları da eklendi. Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz'in gelinini dövdüğü iddiaları ağızları açık bıraktı.

Samar Dadgar kaynanası Kadriye Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını açıklayıp yaşananları tek tek anlattı.

"BENİ YATAĞA FIRLATTI"

"Ben yerde iken annesi karnıma dakikalarca tekme atmaya başladı (o pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım) ve tekme atarken Özcan banyodan her an çıkabilir diye kızını harcayıp vurma kızım yazıktır günahtır diye bağırmaya başladı" diyen Özcan Deniz'in eşi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yurda hanım telefonumu alıp camdan havuza atmaya çalışırken aklıma kendi maaşımla taksitini daha ödemediğim telefonum geldi. kalktım, yalan söyledim “atma” dedim. Tam o sırada bir el saçımda beni yatağa fırlattı. Kadriye hanım o esnada Özcan banyonun kapısını açtı. Kafam ortadan yarılmış, kirpiklerimden kan akıyor ve annesinin elinde saçlarım! bir ayna vardı duvarda, hatırlıyorum kendime bakıyordum ama ses duymuyordum. kulak komple gitti ve ne düşünüyordum biliyor musunuz? Ne olacak şimdi? Neydi bu? Nasıl hissetmem lazım? ne?"