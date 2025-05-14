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"Ortalıktan kaybolacaktım, evren 'otur' dedi!" Yusuf Güney'in yeni işi şaşırttı

Son dönemde kehanetleriyle gündeme gelen Yusuf Güney, katıldığı programdaki “Evren bana mesaj gönderdi” sözleriyle gündem oldu. Güney şimdi de yeni işiyle dikkat çekti.

"Ortalıktan kaybolacaktım, evren 'otur' dedi!" Yusuf Güney'in yeni işi şaşırttı
Kubra Akalın

Son dönemde uzaylılar, astral seyahat gibi konularla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Güney'in açıklaması gündeme geldi.

Yusuf Güney katıldığı programda, "Ortalıktan kaybolacaktım, kendimi unutturacaktım. Evren, bana mesaj gönderdi. 'Otur yerine kaybolma' dedi" ifadelerini kullandı.

Son olarak Yusuf Güney, Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş yapan Güney, "Her şey yolunda arkadaşlar, biraz güzel havanın tadını çıkarıyorum." dedi.

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Yeni bir sektöre adım attığını söyleyen Güney, "Şimdilerde ticarete atılıyorum. Bir mekanın işletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum" ifadelerinde bulundu.

2025'TE NE OLACAĞINI AÇIKLADI

Yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşulan ünlü isim 2025'te bizleri nelerin beklediğini de açıklamıştı. Güney, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." demişti.

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Yusuf Güney
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