MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Otilia Bruma'nın dekolteli gelinliği olay oldu! Damat karısını paraya boğdu

Otilia Bruma ile iş insanı sevgilisi Bekir Ali Karakaş, iki sene sonra Yalova’da düğün yaptı. Kına elbisesi kapalı bulunan Otilia'nın gelinliği ise dekoltesiyle adından söz ettirdi. Şarkıcıyı ayrıca düğünde paraya boğdular.

Otilia Bruma'nın dekolteli gelinliği olay oldu! Damat karısını paraya boğdu
Kubra Akalın

2017 yılında Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişki ve ardından olaylı ayrılığıyla magazin basınında sıkça yer alan Otilia evliliğiyle gündeme geldi.

Otilia Bruma nın dekolteli gelinliği olay oldu! Damat karısını paraya boğdu 1

Otilia Bruma, 2023 yılında Antalya’da verdiği konserde iş insanı sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile hayatını birleştirdiğini açıklamıştı. Çift iki yıl sonra Yalova’da Türk geleneklerine uygun düğün yaptı.

Otilia Bruma nın dekolteli gelinliği olay oldu! Damat karısını paraya boğdu 2

Türkiye’nin ikinci vatanı olduğunu her fırsatta söyleyen Otilia’nın geleneksel detaylara sahip kına elbisesi çok konuşuldu. Kapalı bulunan elbiseye şaşıran takipçileri şarkıcıya beğeni yağdırdı.

Otilia Bruma nın dekolteli gelinliği olay oldu! Damat karısını paraya boğdu 3

DAMAT GELİNİ PARAYA BOĞDU

Otilia daha sonra sosyal medya hesabından bol dekolteli gelinliğiyle de pozlarını paylaştı. Şarkıcı dans ettiği anlara "Artık Türk gelin" notunu düştü.

Otilia Bruma nın dekolteli gelinliği olay oldu! Damat karısını paraya boğdu 4

Otilia'nın düğününde damattan tomar tomar para kolyesi de geldi. Şarkıcının boynuna dolan paralar kameralara da yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük aşk bitti! İhanet iddiaları gündemde...Büyük aşk bitti! İhanet iddiaları gündemde...
Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşikat'a bomba bir isim daha... Tarih belli olduPeş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşikat'a bomba bir isim daha... Tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Otilia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

İş insanı kafede intihar etti! Bıraktığı mektupta alacak listesini yazmış

İş insanı kafede intihar etti! Bıraktığı mektupta alacak listesini yazmış

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.