Otilia Bruma'nın dekolteli gelinliği olay oldu! Damat karısını paraya boğdu

2017 yılında Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişki ve ardından olaylı ayrılığıyla magazin basınında sıkça yer alan Otilia evliliğiyle gündeme geldi.

Otilia Bruma, 2023 yılında Antalya’da verdiği konserde iş insanı sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile hayatını birleştirdiğini açıklamıştı. Çift iki yıl sonra Yalova’da Türk geleneklerine uygun düğün yaptı.

Türkiye’nin ikinci vatanı olduğunu her fırsatta söyleyen Otilia’nın geleneksel detaylara sahip kına elbisesi çok konuşuldu. Kapalı bulunan elbiseye şaşıran takipçileri şarkıcıya beğeni yağdırdı.

DAMAT GELİNİ PARAYA BOĞDU

Otilia daha sonra sosyal medya hesabından bol dekolteli gelinliğiyle de pozlarını paylaştı. Şarkıcı dans ettiği anlara "Artık Türk gelin" notunu düştü.

Otilia'nın düğününde damattan tomar tomar para kolyesi de geldi. Şarkıcının boynuna dolan paralar kameralara da yansıdı.