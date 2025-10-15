Öykü Çelik evleniyor! Sevgilisi bakın kim çıktı! Alaattin Çakıcı detayı

Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Savaşçı, Şevkat Yerimdar ve Benim Hayatım gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Öykü Çelik şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Öykü Çelik, üç yıl önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile aşk yaşadığını sosyal medyada fotoğrafla duyurmuştu.

"SONRAKİ BÖLÜM"

Çelik önceki akşam Çakıcı'dan evlenme teklifi aldı. Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Çelik, Ali Çakıcı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Sonraki bölüm" notuyla yayımladı.

Öykü Çelik, 2015 yılında 15 ay evli kaldığı iş insanı Ahmet Murat Çakan'dan boşanmıştı.