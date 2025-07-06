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Oyun aracına binen Mika Raun kaza yaptı! Savrulup kafasını çarpınca kanlar içinde kaldı

Yaptırdığı cinsiyet değiştirme ameliyatı ve tüm yüzüne uyguladığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen sosyal medya fenomeni Mika Raun, sevgilisiyle gittiği Dubai’de kaza geçirdi.

Oyun aracına binen Mika Raun kaza yaptı! Savrulup kafasını çarpınca kanlar içinde kaldı
Kubra Akalın

Cinsiyet değiştirip bir dizi estetik ameliyat olan fenomen Mika Can Raun, her anını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Şu sıralar Dubai'de tatilde olan Mika Raun kaz geçirdi.

Cinsiyet geçiş sürecini Tayland’da tamamlayan Mika Raun, son dönemde sevgilisi Batu ile yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiriyor.

Son olarak sevgilisiyle birlikte Dubai’ye tatile giden Mika, yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Oyun aracına binen Mika Raun kaza yaptı! Savrulup kafasını çarpınca kanlar içinde kaldı 1

Dubai tatilinde bir eğlence aracına binen Mika Raun, burada kaza geçirdiğini ve kafasını, burnunu çarptığını dile getirdi. Ağlayarak burnunun kırıldığını sanan Mika zor anlar yaşadı.

Takipçileriyle yaşadıklarını gözyaşları içinde paylaşan Mika, şunları söyledi:

Oyun aracına binen Mika Raun kaza yaptı! Savrulup kafasını çarpınca kanlar içinde kaldı 2

"Şu arkada gördüğümüz şeye bindik. Ve ben kafamı, burnumu çarptım. Her yer kan içindeydi. Hemen çıkardılar beni."

Oyun aracına binen Mika Raun kaza yaptı! Savrulup kafasını çarpınca kanlar içinde kaldı 3
Ardından oteline dönen fenomen isim, yeni bir paylaşımda bulunarak sağlık durumuna dair "Otele geçiyoruz, doktor geliyor. Umarım burnum kırılmamıştır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mika Can Raun
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