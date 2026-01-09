Oyuncu görüşmeleri bile başlamıştı! Bir dizi daha ertelendi

Yerli dizi sektöründe önceki yıllara kıyasla bir durgunluk yaşanıyor. Reklam gelirlerinin bölüm maliyetlerini karşılamada yetersiz kalması, kanalların yapımcılara daha sınırlı bütçeler ayırması ve oyuncu ücretlerinin yüksekliği, hayata geçirilen dizi projelerinin sayısını düşürdü.

2026 kış ve bahar sezonu için hazırlanan çok sayıda proje ya ertelendi ya da daha başlamadan iptal edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu dizilerden biri de 'Karakuyu' oldu. OGM Pictures imzalı dizi haksızlığa uğramış Fikriye adlı bir kadının küllerinden doğma hikâyesini ekrana taşıyacaktı.

Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği dizinin oyuncu görüşmeleri bile başlamıştı ancak Karakuyu dizisi de ertelenen diziler arasına girdi.

PEŞ PEŞE 5 YENİ DİZİ YAYINLANACAK

Atv’nin sezon başından bu yana merakla beklenen A.B.İ. ve Aynı Yağmur Altında, NOW’ın Yeraltı ile Doktor Başka Hayatta, Star TV’nin ise Sevdiğim Sensin dizileri art arda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.