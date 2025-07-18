Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'e veda! Gözyaşları sel oldu

TRT1'de yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Mehmet Ali Tuncer 57 yaşında hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Tuncer'in kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Tuncer'in kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılındı. Son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Ali Tuncer'in cenazesi Akbaba Mezarlığı'na defnedilecek.

Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'in cenaze töreninde yakınları, ailesi ve dostları gözyaşlarını tutamadı.

MEHMET ALİ TUNCER KİMDİR?

İlköğretim hayatından beri tiyatro ile iç içe olan oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Tuncer, 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başladı; TRT 1 kanalında yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Böylemi Olacaktı" dizilerinde oynadı.

Mehmet Ali Tuncer, aynı zamanda tiyatroda "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.