Oyuncu Metin Keçeci yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlattı! "Beni bu hallere düşüren her kim varsa cenazeme gelmesin"

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) bünyesinde uzun yıllar sahne alan, Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk döneminde yer alan oyuncu Metin Keçeci, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

"YUTKUNAMIYORUM BİLE"

Magazinburada'ya konuşan Keçeci, "İcralığım ve pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Yutkunamıyorum bile. 3-5 sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım dostlarım...Telefonla arıyorum gülmek güldürmek istiyorum ama aklım benimle oyun oynuyor" dedi.

"CENAZEME GELMESİN"

Röportaj sırasında gözyaşlarını tutamayan Metin Keçeci, "Belki 10 defa intihar etmiştim. Beni bu hallere düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil bu ülkede hak ettiği halde çalışamayan arkadaşlarım için de söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır