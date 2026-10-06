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Altı Üstü İstanbul 16. bölüm 2. fragman izle! 'Final yapabilirsiniz artık'

Son haftalarda reytinglerde büyük bir sıçrama yakalayan hatta Uzak Şehir'i bile zirveden silen Altı Üstü İstanbul dün akşam Türkiye Uluslar Ligi maçı nedeniyle ekrana gelmedi. Yeni bölümü ertelenen dizinin 16. bölümünden ikinci fragman yayınlandı.

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm 2. fragman izle! 'Final yapabilirsiniz artık'
Öznur Yaslı İkier

Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul iki haftadır ekrana gelmiyor. Son dönemde reytinglerde yükseliş yaşayan dizi A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle ertelendi.

Yeni bölümün bir kez daha ertelenmesi seyircinin tepkisini çekerken 16. bölümden 2. fragman geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı da izleyicisini kızdırdı. Altı Üstü İstanbul fragmanında Emir ve Uzay'ın cenaze görüntülerine sosyal medyada yorum yağdı.

YORUM YAĞDI
Altı Üstü İstanbul için sosyal medyada; 'Artık final yapabilir', 'Ölmediler sanarken bizim senariste güven', 'Neyse sıkıntı yok hem diziden soğuduk', 'Ne yaparsan yap senarist bana ters köşe yapamazsın', 'Ölmez dedik adamlar cidden ölmüş' gibi yorumlar yapıldı.

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm 2. fragman izle! Final yapabilirsiniz artık 1

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin on beşinci bölümünde, Melek'in Naz'la ikiz kardeş olduğunu ve yıllardır öldü bildiği babasının Soner olduğunu öğrenmesi dengeleri altüst etti. Kendisine ait olabilecek hayatın elinden alındığı gerçeğiyle sarsılan Melek, önce annesi Fahriye'yle ardından babası Soner'le yüzleşti. Fahriye, Melek'i Hikmet'ten korumak için sakladığını anlatsa da Melek'in öfkesi dinmedi. Soner'in Melek'i kurtarmak için havuza atlayıp ona "babacım" demesiyle gerçek Naz'ın da önünde açığa çıktı.

Öte yandan Hikmet'in, Fahriye'nin yıllarca kendisinden bir torun daha sakladığını öğrenmesi büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Ziyankar'da mahalleli Fahriye'yi korumak için tek yürek olurken, Emir ve Tarık'ın planı sayesinde Fahriye, Hikmet'in elinden kurtarıldı. Fahriye sonunda kızlarına kavuşsa da Naz ve Melek'in kırgınlığı kolay dinmedi. Naz, yıllarca yalnız bırakıldığı için annesini affedemezken; Melek de yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla öfkesini içinde büyütmeye devam etti.

Esra'nın ölümüyle ilgili şüpheler de güçlendi. Hasan'ın, Uzay'a annesinin yaşıyor olabileceğini söylemesiyle Galip'in kurduğu oyun çözülmeye başladı. Uzay, annesinin kolyesinin izini sürerken gerçeğe yaklaşsa da beklenmedik bir tehlikenin içine çekildi.

Finalde ise tansiyon zirveye çıktı. Uzay ve Emir silahlı adamlar tarafından kaçırıldı. Galip ve Bayram'ın evlerine gönderilen siyah çelenkler büyük panik yaratırken, Hikmet iki babayı karşısına alıp hazırlattığı videoyu izletti. Emir ve Uzay'ın yan yana kazılmış mezarlara baygın halde atıldığı ve üzerlerine toprak döküldüğü anlar izleyicileri şoke etti.

Emir ve Uzay kurtulabilecek mi? Hikmet'in intikam planı Galip ve Bayram'ı nasıl bir seçimle karşı karşıya bırakacak? Fahriye, Naz ve Melek'in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Peş peşe gelen sırlar ve büyük hesaplaşmalar, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümüne dair merakı daha da artırdı.

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Altı Üstü İstanbul
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