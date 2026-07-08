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Oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi!

Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Gültekin'in yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi!
Cansu Çamcı

Tiyatro dünyasının usta isimlerinden Ruhsar Gültekin, sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini endişelendirdi. Baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki oyuncunun yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

İKİNCİ KEZ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başındaki şiddetli ağrı ve kusmayı ilk etapta migren atağı olarak değerlendiren Ruhsar Gültekin'in yapılan tetkiklerinde beyin kanaması tespit edildi. İlk müdahalenin ardından kanamanın durduğu öğrenilen usta oyuncunun tedavisi Küçükçekmece Acıbadem Atakent Hastanesi'nde sürdü.

Ancak tedavi sürecinde Gültekin'in ikinci kez beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Acil ameliyata alınan oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği açıklandı.

Oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi! 1

“TÜM DUALARIM ONUNLA VE AİLESİYLE”

Acı haberi oyuncu Parla Şenol duyurdu. Sosyal medya hesabından, “Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an Küçükçekmece Acıbadem'de yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle” dedi.

Oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi! 2

48 SAATLİK SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Usta tiyatrocunun, ameliyat sonrası 48 saatlik kritik sürecinin takip edildiği, sürecin olumlu ilerlemesi halinde uyandırılmasının planlandığı aktarıldı.

Ekran izleyicisinin son olarak 2022 yapımı "Senden Daha Güzel" dizisindeki "Ayşen" karakteriyle tanıdığı Ruhsar Gültekin'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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