Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan süper minili davet tarzıyla gündemde! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in sezon finali yapmasıyla birlikte dizi oyuncuları tatile çıktı. Bu isimlerden biri de Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan oldu.

Zeynep Atılgan'ın dizideki rol arkadaşı Ali Öner ile tatilde görüntülenmesi aşk yaşadıklarını ortaya çıkardı. Sezonun yorgunluğu birlikte atan ikili aşk haberleriyle uzun süre gündemde kaldı.

ELBİSENİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Zeynep Atılgan şimdi de katıldığı bir etkinlikteki elbise seçimi ile adından söz ettirdi. Straplez yaka, süper mini bir elbise seçen Zeynep Atılgan'ın çizgili tasarıma sahip elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.

Zeynep Atılgan'ın elbisesinin fiyatının 100 bin 980 TL olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun tek bir parça elbiseye ödediği bu rakam, ağızları açık bıraktı.