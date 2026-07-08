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Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan süper minili davet tarzıyla gündemde! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Fadime' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Zeynep Atılgan katıldığı bir davetteki görüntüsüyle gündem oldu. Ünlü ismin süper minili elbisesi için ödediği rakam dudak uçuklattı.

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan süper minili davet tarzıyla gündemde! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in sezon finali yapmasıyla birlikte dizi oyuncuları tatile çıktı. Bu isimlerden biri de Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan oldu.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan süper minili davet tarzıyla gündemde! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı 1

Zeynep Atılgan'ın dizideki rol arkadaşı Ali Öner ile tatilde görüntülenmesi aşk yaşadıklarını ortaya çıkardı. Sezonun yorgunluğu birlikte atan ikili aşk haberleriyle uzun süre gündemde kaldı.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan süper minili davet tarzıyla gündemde! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı 2

ELBİSENİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Zeynep Atılgan şimdi de katıldığı bir etkinlikteki elbise seçimi ile adından söz ettirdi. Straplez yaka, süper mini bir elbise seçen Zeynep Atılgan'ın çizgili tasarıma sahip elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan süper minili davet tarzıyla gündemde! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı 3

Zeynep Atılgan'ın elbisesinin fiyatının 100 bin 980 TL olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun tek bir parça elbiseye ödediği bu rakam, ağızları açık bıraktı.

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Taşacak Bu Deniz Zeynep Atılgan
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