﻿Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu hastalığını ilk kez açıkladı

Avrupa Yakası dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı. Gülse Birsel'in kaleme aldığı dizide Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu bu rolü ile hafızalarımıza kazındı. Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolan Caneroğlu hastalığını ilk kez açıkladı.

﻿Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu hastalığını ilk kez açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran, Türk televizyonlarının başına gelen en iyi komedi dizileri arasında yer alan Avrupa Yakası güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile çok beğenilmişti.

Dizide Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu bu rolü ile hafızalarımıza kazındı. Uzun zamandır gözerden uzak sakin bir yaşam süren Caneroğlu “Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” programına konuk oldu.

﻿Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Avrupa Yakası nın Yaprak ı Hale Caneroğlu hastalığını ilk kez açıkladı 1

Günler önce yaptığı TEDx konuşmasında 'Bipolar' olduğunu açıklayan Caneroğlu sürece dair samimi itiraflarda bulundu.

﻿Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Avrupa Yakası nın Yaprak ı Hale Caneroğlu hastalığını ilk kez açıkladı 2

'Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim diyen ünlü isim 'Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıklığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan, bana olan inancınızı ve saygınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik' ifadelerini kullandı.

﻿Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Avrupa Yakası nın Yaprak ı Hale Caneroğlu hastalığını ilk kez açıkladı 3

