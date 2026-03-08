Ozan Akbaba'dan 8 Mart paylaşımı! Eşine seslendi: Sizden uzağım

Uzak Şehir'in Cihan'ı olarak son dönemde çok popüler olan Ozan Akbaba çekimler için uzun zamandır Mardin'de. Bir süre önce eşini ve çocuğunu da yanına almak isteyen oyuncu bu kararından vazgeçti.

Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba geçtiğimiz ay geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle İstanbul'da kalıyor.

Başarılı oyuncu eşinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yaptığı bir paylaşımla kutladı. Ozan Akbaba paylaşımında şunları yazdı:

"Sizden uzağım…

Evin bütün yükü omzunda.

Ozan Ali’nin eğlencesi, okulu, sağlığı, tüm ihtiyaçları sende.

Ameliyatlı halinle her şeye koştun.

Bir an bile benden desteğini esirgemedin.

4 koca film yaptın, yine durmadın.

Onca koşturmanın arasında bir de ev taşıdın.

Çok emek verdin, helal olsun, aşk olsun.

Sen ve senin gibi tüm emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.”