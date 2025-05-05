Ozan Akbaba'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması! Rolü bir anda değişmiş

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programına konuk oldu. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba açıklamasıyla gündeme geldi.

Programda kendisine ve rol aldığı yapımlara dair açıklamalarda bulunan Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklamasıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu projeye nasıl dahil olduğunu anlatırken küçük bir itirafta bulundu.

Dizide İlyas karakterine hayat veren Akbaba, ilk olarak Mahmut rolünde oynayacağını ancak bu süreçte eşine dostuna İlyas rolünün ne kadar iyi olduğundan bahsederken bir anda İlyas rolünün kendisine verildiğini anlattı.



EDHO hakkında konuşan oyuncu "Büyük gurur duydum bir şeyi ne kadar istersen olurmuş. Çok iyi bir yapım. Her zaman reytingleri çok iyiydi" dedi.