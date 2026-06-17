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Ozan Akbaba Kars'a doğduğu eve gitti! "Garip bir his"

Uzak Şehir dizisiyle sezona damga vuran isimlerden Ozan Akbaba sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ozan Akbaba Kars'a doğduğu eve gitti.

Ozan Akbaba Kars'a doğduğu eve gitti! "Garip bir his"

Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba sezon arasında doğduğu şehire gitti. Kars'a giden Ozan Akbaba yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Ozan Akbaba Kars'ta doğduğu evi takipçileriyle paylaşarak şunları söyledi:

Ozan Akbaba Kars a doğduğu eve gitti! "Garip bir his" 1

"25 yıl sonra, doğduğum evde… Havası, rüzgarı, sesi aynı. Arka bahçesinin otları, çiçekleri aynı, kokuları aynı. Garip bir his. Büyümüşüm, neler görmüşüm, ne fırtınalar yemişim, ne korkular, ne hüzünler, ne sevinçler yaşamışım, boya başa çatmışım ama çiçeklerin üstüne düşen gölgem aynı. Çünkü sanıyorum çok değişmiş olmama rağmen çiçekler hiç değişmemiş, iyi ki değişmemiş… Şanslıyım."

Ozan Akbaba Kars a doğduğu eve gitti! "Garip bir his" 2

DİNLENMEDEN ÇEKİMLERE BAŞLADI

Öte yandan Ozan Akbaba “Çırak” dizisinin ikinci sezon çekimlerine başladı. Ozan Uzunoğlu’nun yöneteceği TRT tabii için çekilen SO Medya imzalı 10 bölümlük diziyi Ozan Akbaba, Birol Tezcan’la beraber kaleme alıyor.

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Ozan Akbaba
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