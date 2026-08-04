Ozan Akbaba ve eşi hakkında 'kıskançlık' iddiası... Doğum günü paylaşımı da geldi

Uzak Şehir'de Cihan Albora'ya hayat veren Ozan Akbaba özel hayatıyla da gündeme geliyor. Her ne kadar özelini gözlerden uzak tutmaya çalışsa da oyuncu X'te konuşuluyor.

Uzak Şehir'deki partneri Sinem Ünsal ile sık sık fanlar tarafından yakıştırılan Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba'nın kıskançlık krizleri yaşadığı iddia edildi. Blogyağmuru iddiasında çiftin arasının iyi olmadığını söyledi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu iddialar, 'Ozan Akbaba ile eşi arasında kriz mi var?' sorularını beraberinde getirdi.

Ancak öte yandan Ozan Akbaba eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Paylaşımına yalnızca 'İyi ki sen.' notunu düşen Akbaba, nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Söz konusu paylaşımın ardından yeni bir açıklama yapan Blogyağmuru, "Ben şimdilik iddiamın arkasındayım, umarım yanılan ben olurum" diyerek iddiasını yineledi.

Ancak bu iddia X'te çok da ikna edici olmadı. Ozan Akbaba fanları "Hiç inanmadım", "Ben buna inanmadım", "Adam çok seviyor karısını sanmam" yorumlarında bulundu.