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Derya Uluğ 10 yıllık aşkıyla evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Derya Uluğ, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Asil Gök ile yılbaşından önce sade bir törenle evlenmeyi planladıklarını açıkladı. Uluğ, "Allah'tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli gireceğiz" dedi.

Derya Uluğ 10 yıllık aşkıyla evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz aylarda uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk ciddi adımı atan Derya Uluğ şimdi de müjdeyi patlattı.

10 yıllık beraberliğin ardından gelen evlilik teklifi ve parmağındaki alyans hakkında yöneltilen sorular karşısında tebessüm eden ünlü şarkıcı, düğün tarihini açıkladı.

Derya Uluğ 10 yıllık aşkıyla evleniyor! Düğün tarihi belli oldu 1

Derya Uluğ; "Allah’tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki 4 ay içinde sade, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız mutlu bir akşam hayal ediyoruz." dedi.

Derya Uluğ 10 yıllık aşkıyla evleniyor! Düğün tarihi belli oldu 2

"Okyanus" şarkısıyla hayatımıza fırtına gibi giren, ardından "Canavar" ve "Nabız 180" gibi hitleriyle pop müziğin zirvesindeki yerini sağlamlaştıran Derya Uluğ, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da gündeme geliyor.

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Derya Uluğ
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