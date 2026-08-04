Derya Uluğ 10 yıllık aşkıyla evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Geçtiğimiz aylarda uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk ciddi adımı atan Derya Uluğ şimdi de müjdeyi patlattı.

10 yıllık beraberliğin ardından gelen evlilik teklifi ve parmağındaki alyans hakkında yöneltilen sorular karşısında tebessüm eden ünlü şarkıcı, düğün tarihini açıkladı.

Derya Uluğ; "Allah’tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki 4 ay içinde sade, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız mutlu bir akşam hayal ediyoruz." dedi.

"Okyanus" şarkısıyla hayatımıza fırtına gibi giren, ardından "Canavar" ve "Nabız 180" gibi hitleriyle pop müziğin zirvesindeki yerini sağlamlaştıran Derya Uluğ, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da gündeme geliyor.