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Uzak Şehir dünya listelerini salladı! İtalya ve Kolombiya'da reyting rekoru kırdı

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, Türkiye'nin ardından yurt dışında da fırtına estiriyor. İtalya'da kendi reyting rekorunu kıran, Kolombiya'da ise yılın en güçlü gündüz kuşağı açılışına imza atan dizi, uluslararası başarısıyla adından söz ettirdi.

Uzak Şehir dünya listelerini salladı! İtalya ve Kolombiya'da reyting rekoru kırdı

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, sınırları aşan hikayesiyle dünyanın dört bir yanında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak İtalya ve Kolombiya’da yayınlanan yapım, her iki ülkede de reytinglerde zirveye yerleşti.

KENDİ KUŞAĞININ LİDERİ

Uzak Şehir etkisi Avrupa’dan Latin Amerika’ya ulaştı. İtalya’da 3 Haziran’da Far Away adıyla Canale 5’te yayınlanmaya başlayan Uzak Şehir, yüzde 26,8 izlenme oranına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Hafta içi her gün ekrana gelen fenomen dizi, öğleden sonra kuşağının lideri oldu. 1 milyon 920 bin 149 seyirci ve yüzde 22,9 ortalama ile önemli bir başarı elde etti. Yayın hayatına yüzde 21,4 izlenme oranıyla başlayan Uzak Şehir, iki ay içinde izlenme performansını 5 puanın üzerinde artırmayı başardı.

Uzak Şehir dünya listelerini salladı! İtalya ve Kolombiya da reyting rekoru kırdı 1

Küresel ekran yolculuğunda güçlü bir performans sergileyen Uzak Şehir’in rüzgârı Kolombiya’yı da etkisi altına aldı. Geçtiğimiz hafta Ciudad Lejana adıyla ilk kez ekrana gelen yapım, yüzde 50,2 izleyici payı ve 4,0 reyting elde ederek yılın gündüz kuşağındaki en güçlü açılışına imza attı. Bu sonuçla, hem yılın en başarılı gündüz kuşağı prömiyeri hem de 2026’nın şimdiye kadarki en başarılı Türk dizisi açılışı unvanlarını kazandı.

Uzak Şehir dünya listelerini salladı! İtalya ve Kolombiya da reyting rekoru kırdı 2

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN?

Üçüncü sezon çekimleri için yakında sete çıkacak olan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, eylül ayında yeni bölümleriyle yeniden Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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