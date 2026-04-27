Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın öpüşme sahnesi konuşuldu! Uzak Şehir'e eleştiri

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı, yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu ve Kemal Hamamcıoğlu’nun kaleme aldığı Cappadocia Fairytale gündemde.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye markası altında hayata geçirilen ve dünya çapında büyük ses getiren 1,44 milyar izlenmeli “An Istanbul Story”nin devamı niteliğindeki yeni mini dizi “Cappadocia Fairytale” dizisinden kareler sosyal medyayı salladı.

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçen hikâyesiyle “Cappadocia Fairytale” dizisinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın öpüşme sahneleri X'te konuşuldu.

Uzak Şehir dizisinde de birlikte rol alan ikilinin fanları bu kareleri çok beğenirken Uzak Şehir dizisine ise eleştiriler vardı.

Sosyal medyada "Demekki sorun oyuncularda değil sorun direkt Uzak Şehir senaristlerinde" yorumları yapıldı.