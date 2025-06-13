Ozan Güven'e hapis cezası... Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmekle suçlanıyordu!

Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, "basit yaralama" ile diğer suçlardan "sanık-müşteki" olarak karşılıklı yargılandıkları davada, Güven'in 11 yıl 6 aya, Bulutsuz'un ise 1 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Savcı geçtiğimiz duruşmada sanık Ozan Güven'in "silahla kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını, "hakaret" suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatini istemişti.

Dilek Yaman'ın haberine göre; oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 15 ay hapse çarptırıldı. Hakaret suçundan da beraat etti.

Deniz Bulutsuz ise “basit yaralama” suçundan yargılandığı davada beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Ozan Güven'in "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar, Deniz Bulutsuz'un ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianameler, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirilip tek dava haline getirilmişti.