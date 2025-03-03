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Özcan Deniz'e şimdi de soruşturma şoku! İfadeye çağrıldı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 10:47
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Geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirerek sevenlerini korkutan Özcan Deniz'e şok dava... Özcan Deniz'e neden soruşturma açıldı sorusu merak edildi. Özcan Deniz'e kaçak yapı iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Şarkıcı ve oyuncu ifade verecek.

Özcan Deniz'e şimdi de soruşturma şoku! İfadeye çağrıldı...

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'e soruşturma şoku...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı problemler ve sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Sanatçının geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmesi büyük bir endişeye yol açmıştı. Şimdi ise Özcan Deniz, kaçak yapı iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sanatçı Özcan Deniz hakkında ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Özcan Deniz, Uskumruköy'de bir sit alanı içerisinde yer alan villasında yaptığı eklemeler nedeniyle imar kirliliği oluşturduğundan dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Sanatçı, 5 Mart Çarşamba günü ifadeye çağrıldı.

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AYNI SİTEDEN 3 VİLLA ALMIŞTI

Özcan Deniz, kendisi, annesi ve kardeşlerinin yaşayacağı bir siteden 3 villayı satın alarak gündeme gelmişti. Deniz'in 3 katlı 3 villaya o dönem 200 milyon TL ödediği öğrenilmişti.

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Özcan Deniz
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