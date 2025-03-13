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Özel bilgileri ele geçirilmişti! Aleyna Tilki'ye fotoğraflı şantaj...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2025 15:02
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın davası devam ediyor. Tilki ailesinin asistanı ifade verdi.

Özel bilgileri ele geçirilmişti! Aleyna Tilki'ye fotoğraflı şantaj...

Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerini ele geçiren İbrahim Y.,'nin "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada Tilki ailesinin asistanı ifade verdi.

İddiaya göre Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, TC kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y., sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.

Bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan yaydı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Öğrendikten sonra yardımcı olmak amacıyla ilk önce kendisine mesaj attım. Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" diye konuştu.

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Mahkemede tanık olarak dinlenilen Asena Altınkanat Bayram, Aleyna Tilki'nin babasının tüm aile işleriyle ilgilenen asistanı olduğunu söyleyerek, "Şirket maillerine baktığımda kişisel bilgileriniz, kimlik numaralarınız elimde ve yayılacak, bana ulaşın şeklinde mesaj geldi. Bu ve benzeri mesajlar gördüğümüzde silip engelliyoruz.

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ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Attığı mesajlarda kişisel verilere ilişkin bir bilgi de yoktu. 'Bana ulaşın' deniyordu. Ancak Instagram'dan da aynı mesajı attığında Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı" dedi.

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Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Mahkeme dosyayı Cumhuriyet Savcısına göndererek esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasını istedi. Davada karar çıkması bekleniyor...

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Aleyna Tilki
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