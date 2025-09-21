MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Özge Özpirinçci İtalyan kanalında gözyaşlarını tutamadı

Özge Özpirinçci, Milano'da 'Verissimo' adlı bir programa katıldı. 2023'te kaybettiği babası Kadri Emrah Özpirinçci'yi anan oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

Özge Özpirinçci İtalyan kanalında gözyaşlarını tutamadı
Kubra Akalın

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde 'Karsu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ekranlara dönmek için hazırlanıyor.

"Sakıncalı" dizisiyle el sıkışan Özge Özpirinçci, İtalya’nın sevilen programı 'Verissimo'ya katıldı. Geçtiğimiz günlerde Milano’ya gidip programın çekimlerine katılan ünlü oyuncu, sohbeti sırasında duygusal anlar yaşadı.

Özge Özpirinçci İtalyan kanalında gözyaşlarını tutamadı 1

Programın bu sezonki ilk Türk konuğu olan Özpirinçci, 2023'te ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) ile mücadelesini kaybeden babası Kadri Emrah Özpirinçciyi anarken gözyaşlarını tutamadı.

Özge Özpirinçci İtalyan kanalında gözyaşlarını tutamadı 2

Bu anlar, programın tanıtım videosunda da öne çıkarıldı ve "Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı" notuyla paylaşıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü kebapçı Bedri Usta nereli, gerçek adı ne?Ünlü kebapçı Bedri Usta nereli, gerçek adı ne?
Deli Yürek'in yıldızı yoga yaparken fena düştü! "Biraz hırpalandım"Deli Yürek'in yıldızı yoga yaparken fena düştü! "Biraz hırpalandım"

Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.