MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç sonunda aşklarını ilan etti! Onun için Ayvalık'a taşınmıştı

Aylar süren dedikoduların ardından Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç aşkı, Kaya'nın sosyal medya paylaşımıyla nihayet resmiyet kazandı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin konserinden yaptığı kalpli paylaşımla aşkını ilan etti.

Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç sonunda aşklarını ilan etti! Onun için Ayvalık'a taşınmıştı

Genç oyuncu Özgü Kaya, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın konserinden yaptığı paylaşımla aşkını tüm Türkiye'ye ilan etti.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç aşkı, sonunda hayranlarının beklediği adımı attı. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen ve kameralardan uzak durmaya çalışan çift, Özgü Kaya'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkilerini resmileştirdi.

Murat Dalkılıç'ın sahne aldığı bir konsere giden Özgü Kaya, sevgilisinin fotoğrafını kalp emojisiyle birlikte paylaşarak aşkını ilan etti.

Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç sonunda aşklarını ilan etti! Onun için Ayvalık a taşınmıştı 1

Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve çiftin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç sevgilisinin yokluğuna dayanamadı! Hemen oraya taşındı Genç sevgilisinin yokluğuna dayanamadı! Hemen oraya taşındı

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Çiftin ilişkisi, geçtiğimiz yaz aylarında başlamış ve magazin basınının dikkatini çekmişti.

Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç sonunda aşklarını ilan etti! Onun için Ayvalık a taşınmıştı 2

Özgü Kaya ve Dalkılıç arasındaki yaş farkı da konuşuluyordu. 42 yaşındaki Dalkılıç ile 29 yaşındaki Kaya'nın sürpriz aşkından ilk kare, magazin dünyasında gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ben Leman nerede çekiliyor? İşte merak edilen kasabaBen Leman nerede çekiliyor? İşte merak edilen kasaba
MasterChef'te aşk! "Sevgilim eski yarışmacı" deyince...MasterChef'te aşk! "Sevgilim eski yarışmacı" deyince...

Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.