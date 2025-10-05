Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç sonunda aşklarını ilan etti! Onun için Ayvalık'a taşınmıştı

Genç oyuncu Özgü Kaya, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın konserinden yaptığı paylaşımla aşkını tüm Türkiye'ye ilan etti.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç aşkı, sonunda hayranlarının beklediği adımı attı. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen ve kameralardan uzak durmaya çalışan çift, Özgü Kaya'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkilerini resmileştirdi.

Murat Dalkılıç'ın sahne aldığı bir konsere giden Özgü Kaya, sevgilisinin fotoğrafını kalp emojisiyle birlikte paylaşarak aşkını ilan etti.

Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve çiftin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Çiftin ilişkisi, geçtiğimiz yaz aylarında başlamış ve magazin basınının dikkatini çekmişti.

Özgü Kaya ve Dalkılıç arasındaki yaş farkı da konuşuluyordu. 42 yaşındaki Dalkılıç ile 29 yaşındaki Kaya'nın sürpriz aşkından ilk kare, magazin dünyasında gündem oldu.