Murat Dalkılıç sevgilisinin yokluğuna dayanamadı! Cennetin Çocukları'nda oynayan sevgilisi Özgü Kaya için Ayvalık'a taşındı

Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya yeni aşka yelken açtı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiçeği burnunda çift artık kameralardan kaçmıyor.

YAŞ FARKI KONUŞULDU

42 yaşındaki Dalkılıç ile 29 yaşındaki Kaya'nın sürpriz aşkından ilk kare, magazin dünyasında gündem oldu.

“Tutku olmazsa olmaz birisiyim. Enerjim bir anda değişiyor, daha pozitif ve mutlu birine bürünüyorum. Aşkın bana kattığı en güzel şey içimdeki pozitifliği artırması” diyen Murat Dalkılıç aşkı için radikal bir karar aldı.

Cennetin Çocukları dizisiyle ekrana dönen Özgü Kaya yoğun tempoda çalışıyor. Seti Ayvalık'ta olan Özgü Kaya'nın aşkına dayanamayan Murat Dalkılıç Ayvalık'a taşındı.

ONSUZ YAPAMADI

Cennetin Çocukları ilk bölümü izlemeye beraber gelen taze aşıklardan Özgü kaya yine sessizliğini korumayı tercih ederken, konuşan taraf ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç oldu.

Dalkılıç "Ben dedim ki hadi ben de senle geleyim, o yüzden Ayvalık'a taşındım. Günlük her şeyine şahit oluyorum orada" dedi.

Burun ameliyatlarıyla ilgili de konuşan şarkıcı, 'Çocukluğumdan beri var. Bu dönemde nüksetti. Bende yanlış ameliyat sonucu birazcık ters sürece girdik ve zorlandık. Halen devam ediyor. Önümüzdeki yıla kadar tedavi süreci devam edecek gibi görünüyor' dedi.