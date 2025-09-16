MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Murat Dalkılıç sevgilisinin yokluğuna dayanamadı! Cennetin Çocukları'nda oynayan sevgilisi Özgü Kaya için Ayvalık'a taşındı

İçerik devam ediyor
Kubra Akalın

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'nın bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Murat Dalkılıç, Cennetin Çocukları'yla ekrana dönen sevgilisini görmek için Ayvalık'a taşındı.

Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya yeni aşka yelken açtı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiçeği burnunda çift artık kameralardan kaçmıyor.

YAŞ FARKI KONUŞULDU

42 yaşındaki Dalkılıç ile 29 yaşındaki Kaya'nın sürpriz aşkından ilk kare, magazin dünyasında gündem oldu.

“Tutku olmazsa olmaz birisiyim. Enerjim bir anda değişiyor, daha pozitif ve mutlu birine bürünüyorum. Aşkın bana kattığı en güzel şey içimdeki pozitifliği artırması” diyen Murat Dalkılıç aşkı için radikal bir karar aldı.

Murat Dalkılıç sevgilisinin yokluğuna dayanamadı! Cennetin Çocukları nda oynayan sevgilisi Özgü Kaya için Ayvalık a taşındı 1

Cennetin Çocukları dizisiyle ekrana dönen Özgü Kaya yoğun tempoda çalışıyor. Seti Ayvalık'ta olan Özgü Kaya'nın aşkına dayanamayan Murat Dalkılıç Ayvalık'a taşındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk bölümüyle beğenildi! Nerede çekildiği merak edildi İlk bölümüyle beğenildi! Nerede çekildiği merak edildi

ONSUZ YAPAMADI

Cennetin Çocukları ilk bölümü izlemeye beraber gelen taze aşıklardan Özgü kaya yine sessizliğini korumayı tercih ederken, konuşan taraf ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç oldu.

Murat Dalkılıç sevgilisinin yokluğuna dayanamadı! Cennetin Çocukları nda oynayan sevgilisi Özgü Kaya için Ayvalık a taşındı 2

Dalkılıç "Ben dedim ki hadi ben de senle geleyim, o yüzden Ayvalık'a taşındım. Günlük her şeyine şahit oluyorum orada" dedi.

Burun ameliyatlarıyla ilgili de konuşan şarkıcı, 'Çocukluğumdan beri var. Bu dönemde nüksetti. Bende yanlış ameliyat sonucu birazcık ters sürece girdik ve zorlandık. Halen devam ediyor. Önümüzdeki yıla kadar tedavi süreci devam edecek gibi görünüyor' dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kanser tedavisi görüyordu! Dua istediKanser tedavisi görüyordu! Dua istedi
Ödül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı! Yaşını duyanlar şaşırdıÖdül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı! Yaşını duyanlar şaşırdı

Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç Özgü Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.