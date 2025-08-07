MAGAZİN

Özgü Namal yeni rolü için imaj tazeledi! Yine çok beğenildi

karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Özgü Namal şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda Kıskanmak dizisinde rol alacak olan Özgü Namal imaj değişikliğine de gitti.

Öznur Yaslı İkier

Yeditepe İstanbul, Hanımın Çiftliği, Koyu Kırmızı ve Kızıl Goncalar gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Namal şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Ay Yapım imzalı, NOW ekranlarında yayınlanacak olan Kıskanmak dizisinin okuma provası yapıldı. Prova sürecinden paylaşılan kareler, dizinin merakla beklenen atmosferine dair ilk ipuçlarını verdi.

Yayınlanan karelerde Özgü Namal'ın imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı. Namal'ın kızıla boyattığı saçlarını hayranlarından tam not aldı.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alıyor.

