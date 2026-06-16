Özlem Çerçioğlu'nun oğluyla aşk yaşıyor! Miray Daner'den romantik pozlar

Medcezir, Vatanım Sensin, Kuş Uçuşu ve Hudutsuz Sevda gibi birçok projede yer alan Miray Daner, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Miray Daner'in sevgilisinin kim olduğu merak edilirken romantik pozlar geldi.

Daha önce Kubilay Aka ve Oğulcan Engin gibi isimlerle aşk yaşayan Miray Daner, gönlünü Ata Caner Çerçioğlu'na kaptırdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Daner evlilik yolunda. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Miray Daner, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikteliğinin 3. yılını kutladı.

Şimdilerde sevgilisiyle romantik bir tatilde olan Daner, kumsaldaki bir videolarını yayınlayarak "Seninle 3 yıl" notunu yazdı.