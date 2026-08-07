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Özlem Öz karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi! Aile Bakanı'na şikayet yağdı

9 aylık hamile fenomen Özlem Öz tepki çeken paylaşımlarıyla yine gündeme geldi. Karnı burnunda merdivenlerden adeta sürünerek inen Öz'ü görenler Aile Bakanı'na seslendi.

Özlem Öz karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi! Aile Bakanı'na şikayet yağdı

Yaptıkları her hareketle gündeme gelen Özlem Öz ve eşi yine tepki çekti. Lüks yaşamları, dolandırıcılık iddiası ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Öz çifti 5. bebeklerini bekliyor.

Her anlarını videoya çevirerek yayınlayan Özlem Öz son olarak doğuma sayılı günler kala çektiği videoda, evindeki mermer merdivenlerden adeta sürünerek indi. O anların kayda alınmasında sorun görmeyen Öz çifti videoyu da "Özlem hanım evden kaçtı arkadaşlar" notu eşliğinde paylaştı.

Özlem Öz karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi! Aile Bakanı na şikayet yağdı 1

9 aylık hamile fenomen Özlem Öz'ün bu paylaşımına "Tıklanma ve etkileşim uğruna hem kendi sağlığını hem de bebeğin hayatını riske atıyorsun" diyerek tepkiler yağdı.

Özlem Öz karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi! Aile Bakanı na şikayet yağdı 2

X'te Aile Bakanı'na pek çok çağrı vardı. Sosyal medya kullanıcıları "Aile Bakanı harekete geçmeli", "Bunlara erişim engeli gelmeli","Aile Bakanı bu duruma el atmalı" yorumlarında bulundu.

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Özlem Öz
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