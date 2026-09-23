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Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Tuğyan ve Sultan o geceyi böyle anlattı: Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Güllü'nün ölümüne dair soruşturma devam ederken yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tuğyan ve Sultan'ın keşif ekibine verdikleri ifadeler Esra Ezmeci'nin programında ortaya döküldü.

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Tuğyan ve Sultan o geceyi böyle anlattı: Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı ve olayın tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verilmişti. Sultan'ın savcılıkta ifade verirken Tuğyan'ın Güllü'yü ittiği anı canlandırdığı görüntüler kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı.

Güllü nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Tuğyan ve Sultan o geceyi böyle anlattı: Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı 1

Şimdi ise Esra Ezmeci'nin programında Tuğyan ve Sultan'ın keşif ekibine Güllü'nün nasıl düştüğünü anlattığı ses kaydı ve görüntüler ortaya çıktı.

Güllü nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Tuğyan ve Sultan o geceyi böyle anlattı: Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı 2

***Programda ilk kez ortaya çıkan ses kaydında şu konuşmalar yer aldı;

Yetkili: Burada müzik mi çalışıyordu? Siz de oynuyordunuz öyle mi?
Tuğyan: O da odaya girdiğinde zaten...
Yetkili: Karşılıklı mı oynuyordunuz? Nasıl oynuyordunuz?
Tuğyan: Buradaydık üçümüz birlikte oynuyorduk. Annem de buradaydı.
Yetkili: Yok, odaya girerken, siz ikiniz nasıldınız?
Tuğyan: Biz zaten oynuyorduk. Sonra Sultan'ın elini tuttu.
Tuğyan: Ben o oynamayı bilmiyor ki dedim, hatta güldük falan, bir şeyler söyledi.
Yetkili: Sen bir bırak lafı ettin mi? Öyle bir laf var mı?
Sultan-Tuğyan: Hayır öyle... Hatırlamıyorum.
Sultan: Ben bilmiyorum deyince bıraktı beni burada.

Güllü nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Tuğyan ve Sultan o geceyi böyle anlattı: Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı 3

Tuğyan: Yani ilk baştan ben burada oynarken, annem buradan nasıl geçti hatırlamıyorum. Ama oynuyordu. Onu net hatırlıyorum.
Yetkili: Pencereye giderken oynayarak mı gitti yoksa bir ses bakma gibi mi nasıl? Siz nasıl fark ettiniz?
Tuğyan: Sesi duyduk, çok yüksek bir ses, sesi duymayla döndüm ve annem zaten yoktu... Sonra kal geldi bildiğiniz bana, telefonu almamla koşmam bir oldu, onu çok net hatırlıyorum.

Güllü nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Tuğyan ve Sultan o geceyi böyle anlattı: Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı 4

Yetkili: Yani sen döndüğünde ne gördün?
Tuğyan: Döndüğümü hatırlıyorum, döndüm annemi gördüm mü görmedim mi orası yok. Ama annemin söylediklerini hatırlıyorum. Affedersiniz küfürü hatırlıyorum.

Güllü nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Tuğyan ve Sultan o geceyi böyle anlattı: Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı 5

Yetkili: O poşet camın önündeydi dimi?
Tuğyan: O poşet biz eve geldiğimizde oradaydı. Bizden sonra eve girmişler. Annem buradayken o poşet yoktu.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Güllü
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