Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında mahkemeden yeni karar

Sosyal medya fenomeni Öz ile eşi ve ortağının yargılandığı davada yeni karar çıktı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı ile sanıkların avukatı Mustafa Tırtır katıldı.

Hakim, avukat Tırtır'ın, müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde dosyaya dilekçe sunduğu belirtti.

Söz verilen Karaorhanlı, "Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum. Benzer fenomenler hakkında yapılan soruşturmalarda daha ağır eylemler istinat edilmesine rağmen tedbir uygulanmamış. Adli kontrol tedbirlerim kaldırılarak mağduriyetimin giderilmesini isterim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, diğer adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.