Oyunculuğu bırakıp EYT'li oldu! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Adanalı dizisinde canlandırdığı İdil Ertürk rolüyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Selin Demiratar, uzun zamandır kameralardan uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Oyunculuğa veda ettiğini dile getiren Demiratar, geçmişte yaptığı bir açıklamada ise “EYT’ye geçtim” sözleriyle dikkat çekmişti. Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

"Acı Hayat" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran, ardından "Adanalı", "Şüphe" ve "Huzur Sokağı" gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekrana veda etmişti.

Oyunculuğu bırakıp EYT li oldu! Adanalı nın İdil i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı 1

Şöhreti geride bırakan Demiratar, 'Eşim, kedilerim ve köpeklerimle birlikte huzurlu bir hayat sürüyorum' sözleriyle sade yaşamından duyduğu memnuniyeti de dile getirmişti.

Oyunculuğu bırakıp EYT li oldu! Adanalı nın İdil i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı 2

Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen ünlü oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada ''EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum'' demişti.

Oyunculuğu bırakıp EYT li oldu! Adanalı nın İdil i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı 3

Uzun zaman sonra bir AVM'de görüntülenen Selin Demiratar son haliyle kısa sürede gündem oldu.

Oyunculuğu bırakıp EYT li oldu! Adanalı nın İdil i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı 4

YORUM YAĞDI

SnobMagazin kameralarına takılan ünlü isim için 'hiç yaşlanmıyor', 'hep güzel', 'hiç değişmiyor' gibi yorumlar yapıldı.

