Oyunculuğu bırakıp EYT'li oldu! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

"Acı Hayat" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran, ardından "Adanalı", "Şüphe" ve "Huzur Sokağı" gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekrana veda etmişti.

Şöhreti geride bırakan Demiratar, 'Eşim, kedilerim ve köpeklerimle birlikte huzurlu bir hayat sürüyorum' sözleriyle sade yaşamından duyduğu memnuniyeti de dile getirmişti.

Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen ünlü oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada ''EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum'' demişti.

Uzun zaman sonra bir AVM'de görüntülenen Selin Demiratar son haliyle kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

SnobMagazin kameralarına takılan ünlü isim için 'hiç yaşlanmıyor', 'hep güzel', 'hiç değişmiyor' gibi yorumlar yapıldı.