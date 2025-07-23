Ozzy Osbourne'un net serveti ortaya çıktı! Mirası kime kalacak?

Dünyaca ünlü İngiliz rock müzisyeni Ozzy Osbourne, 76 yaşında, uzun süredir mücadele ettiği Parkinson hastalığı nedeniyle 22 Temmuz Salı sabahı hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada, “Sevgili Ozzy Osbourne’un bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz. Ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi. Bu süreçte aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz” denildi.

Efsane sanatçının ölümü sonrası serveti gündeme geldi. Forbes Dergisi'nin yaptığı açıklamaya göre; 6 çocuğu bulunan Ozzy Osbourne'un 2025 yılında serveti; yaklaşık 240 milyon dolar.

Black Sabbath grubunun solisti İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne varislerine; müzik gelirleri, ticari girişimleri, televizyon programları ve marka anlaşmalarından meydana gelen hatırı sayılır miktarda bir servet bıraktı.

ÇOCUKLARI VE EŞİ HAYATTA

Ozzy'un eşi Sharon Osbourne ve altı çocuğu hayatta. Aimee, Kelly ve Jack, Ozzy ile Sharon'un çocukları. Aynı zamanda Ozyy'nin ilk evliliğinden de Jessica, Louis ve Elliot isimli üç çocuğu var.