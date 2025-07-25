Ozzy Osbourne'un son dileğiydi! Aldığı kararla son arzusunu yerine getirdi

Dünyanın en çılgın ve sansasyonel rock yıldızlarından biri olarak tanınan Ozzy Osbourne, ölümünden sadece birkaç ay önce yaptığı samimi açıklamalarla sahne hayatını geride bırakmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Mayıs ayında The Guardian gazetesine verdiği röportajda açık yüreklilikle konuşan Black Sabbath grubunun efsanevi solisti, artık sahnedeki persona'sıyla vedalaşmak istediğini ve kalan ömrünü torunlarıyla geçirmek istediğini söylemişti.

"Artık torunlarımla vakit geçirme zamanı. Bir otel odasında ölmek istemiyorum. Hayatımın geri kalanını ailemle geçirmek istiyorum."

SON ARZUSUNU YERİNE GETİRDİ

Osbourne’un bu dileği, salı günü sevenleriyle paylaşılan vefat haberinde "sevdikleriyle çevrili" bir şekilde hayata gözlerini yumduğu belirtilince, bir anlamda yerine getirilmiş oldu. Yanında çocukları Jack, Kelly, Aimee, Louis ve eşi Sharon Osbourne vardı.

Yaklaşık iki hafta önce son sahne performansını sergileyen Ozzy Osbourne, son yıllarda rock yıldızı yaşam tarzını tamamen geride bırakarak aile odaklı bir hayat sürmeye başlamıştı.