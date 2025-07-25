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Ozzy Osbourne'un son dileğiydi! Aldığı kararla son arzusunu yerine getirdi

Rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne, ölümünden aylar önce yaptığı açıklamada sahne hayatını geride bırakmak istediğini ve kalan ömrünü ailesiyle geçirmek istediğini söylemişti. "Bir otel odasında ölmek istemiyorum" diyen Osbourne, sevdikleriyle çevrili bir şekilde hayata veda etti.

Ozzy Osbourne'un son dileğiydi! Aldığı kararla son arzusunu yerine getirdi
Kubra Akalın

Dünyanın en çılgın ve sansasyonel rock yıldızlarından biri olarak tanınan Ozzy Osbourne, ölümünden sadece birkaç ay önce yaptığı samimi açıklamalarla sahne hayatını geride bırakmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Mayıs ayında The Guardian gazetesine verdiği röportajda açık yüreklilikle konuşan Black Sabbath grubunun efsanevi solisti, artık sahnedeki persona'sıyla vedalaşmak istediğini ve kalan ömrünü torunlarıyla geçirmek istediğini söylemişti.

Ozzy Osbourne un son dileğiydi! Aldığı kararla son arzusunu yerine getirdi 1

"Artık torunlarımla vakit geçirme zamanı. Bir otel odasında ölmek istemiyorum. Hayatımın geri kalanını ailemle geçirmek istiyorum."

Ozzy Osbourne un son dileğiydi! Aldığı kararla son arzusunu yerine getirdi 2

SON ARZUSUNU YERİNE GETİRDİ

Osbourne’un bu dileği, salı günü sevenleriyle paylaşılan vefat haberinde "sevdikleriyle çevrili" bir şekilde hayata gözlerini yumduğu belirtilince, bir anlamda yerine getirilmiş oldu. Yanında çocukları Jack, Kelly, Aimee, Louis ve eşi Sharon Osbourne vardı.

Ozzy Osbourne un son dileğiydi! Aldığı kararla son arzusunu yerine getirdi 3
Yaklaşık iki hafta önce son sahne performansını sergileyen Ozzy Osbourne, son yıllarda rock yıldızı yaşam tarzını tamamen geride bırakarak aile odaklı bir hayat sürmeye başlamıştı.

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Ozzy Osbourne
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