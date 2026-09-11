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Pamela Anderson makyajı bırakmıştı! Geceye damga vurdu

Baywatch dizisiyle bir döneme damga vuran Hollywood yıldızı Pamela Anderson, 2026 Altın Küre Ödülleri’nde ikonik sarışın görünümüne geri dönerek gecede adeta nostalji rüzgârı estirdi.

Pamela Anderson makyajı bırakmıştı! Geceye damga vurdu

Başrolde yer aldığı "Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Pamela Anderson Venedik Film Festivali'de ortaya çıktı.

59 yaşındaki Pamela Anderson, A Place To Be filminin gösteriminde altın sarısı elbisesiyle Hollywood ihtişamını gözler önüne serdi. Makyaj yapmamaya karar veren efsane oyuncu son haliyle gündeme geldi.

Pamela Anderson makyajı bırakmıştı! Geceye damga vurdu 1

59 yaşındaki oyuncu, altın tonlarındaki gösterişli elbisesiyle kırmızı halıda büyük beğeni topladı. İki çocuk annesi yıldız, straplez kesimli ve dramatik balon kollu elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Pamela Anderson makyajı bırakmıştı! Geceye damga vurdu 2

Sala Giardino'daki gösterimde makyaj yapmamayı tercih eden ünlü oyuncu, doğal güzelliğini ve pürüzsüz cildini ön plana çıkardı.

Pamela Anderson makyajı bırakmıştı! Geceye damga vurdu 3

MAKYAJ YAPMAYI BIRAKTI

Uzun yıllar ünlü oyuncunun makyaj sanatçılığını yapan Alex Vogel, 2019'da meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Bu acı kayıp sonrası Anderson, Elle dergisine verdiği röportajda, “O, en iyisiydi. Onu kaybettiğimden beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamak benim için daha iyi" demişti.

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