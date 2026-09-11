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Vanlı Kara Haydar operasyonu! Fenomen eş Çağla Öz aranıyor, kayınvalidesi gözaltında

VAN’da düğünündeki görüntüleri sonrası 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın MASAK raporlarında adı geçen kayınvalidesi soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tançalan’ın hakkında gözaltı kararı verilen eşi Çağla Öz Tançalan’ın ise arandığı bildirildi.

Vanlı Kara Haydar operasyonu! Fenomen eş Çağla Öz aranıyor, kayınvalidesi gözaltında

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da yapılan düğününe ilişkin görüntüler sanal medyada büyük ses getirdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı da sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı. Tançalan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Vanlı Kara Haydar operasyonu! Fenomen eş Çağla Öz aranıyor, kayınvalidesi gözaltında 1

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Vanlı Kara Haydar operasyonu! Fenomen eş Çağla Öz aranıyor, kayınvalidesi gözaltında 2

EŞİ ARANIYOR
Tançalan'ın eşi sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Çağla Öz Tançalan aranırken, hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O.'nun İstanbul'da, M.S.T.’nin ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vanlı Kara Haydar
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