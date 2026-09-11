Çetin Tekindor Çirkin'in setine çıkamadı! Yerine bakın kim getirildi

Usta oyuncu Çetin Tekindor’un (81) rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Kan değerlerinin yüksek olduğu belirtilen Tekindor, bu nedenle rol aldığı “Çirkin” dizisinin çekimlerine başlayamadı. Yapım şirketi 25 Film usta aktörün sahnelerini geciktirdi. Ancak usta aktörün henüz sete dönecek kadar iyileşmediği belirtildi.

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Bunun üzerine Çetin Tekindor’un sahnelerini bir süre usta aktör Tamer Levent’in canlandırmasına karar verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazartesi günü sete çıkacak olan Levent, Tekindor’un hayat verdiği “Ökkeş” rolünü usta aktör iyileşene kadar oynamaya devam edecek. Çetin Tekindor ile Tamer Levent son olarak “Yalı Çapkını” dizisinde beraber kamera karşısına geçmişti.