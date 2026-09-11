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Çetin Tekindor Çirkin'in setine çıkamadı! Yerine bakın kim getirildi

Çirkin dizisiyle izleyici karşısına çıkan Çetin Tekindor'dan korkutan haber geldi. Dizi için sete çıkamayan Çetin Tekindor'un bir süredir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Çetin Tekindor yerine projeye başka bir isim getirildi.

Çetin Tekindor Çirkin'in setine çıkamadı! Yerine bakın kim getirildi
Öznur Yaslı İkier

Usta oyuncu Çetin Tekindor’un (81) rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Kan değerlerinin yüksek olduğu belirtilen Tekindor, bu nedenle rol aldığı “Çirkin” dizisinin çekimlerine başlayamadı. Yapım şirketi 25 Film usta aktörün sahnelerini geciktirdi. Ancak usta aktörün henüz sete dönecek kadar iyileşmediği belirtildi.

Çetin Tekindor Çirkin in setine çıkamadı! Yerine bakın kim getirildi 1

YERİNE BAKIN KİM GETİRİLDİ

Bunun üzerine Çetin Tekindor’un sahnelerini bir süre usta aktör Tamer Levent’in canlandırmasına karar verildi.

Çetin Tekindor Çirkin in setine çıkamadı! Yerine bakın kim getirildi 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazartesi günü sete çıkacak olan Levent, Tekindor’un hayat verdiği “Ökkeş” rolünü usta aktör iyileşene kadar oynamaya devam edecek. Çetin Tekindor ile Tamer Levent son olarak “Yalı Çapkını” dizisinde beraber kamera karşısına geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çetin Tekindor Tamer Levent çirkin
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